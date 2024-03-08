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Во Франции заявили о подготовке армии к высокоинтенсивному конфликту

Во Франции заявили о подготовке армии к высокоинтенсивному конфликту

Французская армия проходит подготовку к высокоинтенсивному военному конфликту. Об этом рассказал глава центра боевой подготовки (CENTAC) вооруженных сил страны в Майи-ле-Кан полковник Аксель Дени, его цитирует журнал Politico в пятницу, 8 марта.

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