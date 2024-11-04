Российские военные поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ

Вооруженные силы России в течение суток уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, нанесли поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, а также инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотников, сообщило Минобороны РФ.