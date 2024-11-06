AP: сообщения об угрозах взрывов в ходе выборов в США оказались недостоверными

Все сообщения об угрозах взрывов в ходе президентских выборов в США оказались ложными. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление главы агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джена Истерли.
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