AP: сообщения об угрозах взрывов в ходе выборов в США оказались недостоверными

Все сообщения об угрозах взрывов в ходе президентских выборов в США оказались ложными. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление главы агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джена Истерли.