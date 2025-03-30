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Жестокость на камеру: москвич выбросил кота из окна и снял происходящее

Жестокость на камеру: москвич выбросил кота из окна и снял происходящее

В Москве произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными. Житель столицы выбросил своего кота из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома на 2-й улице Марьиной Рощи.

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