В Челябинской области ограничат продажу энергетиков

В Челябинской области подготовили инициативу, предполагающую введение ограничения на продажу энергетических напитков в помещениях образовательных и медицинских организаций, культурных, физкультурных и спортивных учреждений.
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