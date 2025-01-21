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В Челябинской области ограничат продажу энергетиков

В Челябинской области подготовили инициативу, предполагающую введение ограничения на продажу энергетических напитков в помещениях  образовательных и медицинских организаций, культурных, физкультурных и спортивных учреждений.

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