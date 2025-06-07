Мединский: Россия готова по договорённости незамедлительно отдать Киеву пленных

Россия готова в соответствии с достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле договорённостями незамедлительно передать Киеву украинских военнопленных и тела погибших солдат ВСУ, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
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