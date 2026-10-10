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Эксперт рассказал, почему в Петербурге взлетели цены на главный деликатес русского стола

В Петербурге резко выросли цены на красную икру из-за неудачной путины и недостаточного производства икры в аквакультуре.

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