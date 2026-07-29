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Как Волга стала домом для морских гостей: личный взгляд на 23 года наблюдений

Как Волга стала домом для морских гостей: личный взгляд на 23 года наблюдений

Первое знакомство с новой реальностью великой реки Честно говоря, когда я впервые отправилась в экспедицию по Волге в начале 2000-х, то ожидала увидеть классическую картину из учебников — суровых щук, стремительных судаков и бесконечные косяки леща.

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