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  • Харченко Александр
    Бандит-этим всё сказаноЧлен семьи Трампа...
  • Eduard
    Там теперь его самого домогаются!Россиянин домогал...
  • Eduard
    Лет десятт мы эти предупрежденияслущаем и ничего не делаем.Вот побтому Запад и наглеет.Удары по Украине вообще нисего...В России предупре...

Одно действие бойца ВС России позволило выбить ВСУ с занимаемых территорий

Одно действие бойца ВС России позволило выбить ВСУ с занимаемых территорий

Начальник связи батальона младший лейтенант Алексей Швыдов, несмотря на трудные погодные условия и активные обстрел артиллерией противника, установил на вышку ретранслятор, чтобы увеличить дальность применения БПЛА.

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