Одно действие бойца ВС России позволило выбить ВСУ с занимаемых территорий

Начальник связи батальона младший лейтенант Алексей Швыдов, несмотря на трудные погодные условия и активные обстрел артиллерией противника, установил на вышку ретранслятор, чтобы увеличить дальность применения БПЛА.
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