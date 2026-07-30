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Юрист Русяев: аренда выгоднее ипотеки при частой смене места жительства

Юрист Русяев: аренда выгоднее ипотеки при частой смене места жительства

Юрист, бизнес-консультант Илья Русяев рассказал, что аренда квартиры может быть выгоднее ипотеки при частой смене места жительства, нестабильном доходе или заметной разнице между арендной ставкой и кредитным платежом.

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