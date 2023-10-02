НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

2 подписчика

«НИКАКОЙ ДЕМОКРАТИИ — НИ В СЕМЬЕ, НИ В РАБОТЕ» — ТВОРЧЕСКИЙ БРАК АЛЕКСАНДРА И ЕЛЕНЫ БАЛЫКОВЫХ

Солист группы Viva и его жена танцовщица рассказали в интервью о переезде в Москву, карьерных взлетах и падениях, а также о секрете счастливых отношений Он музыкант, она танцовщица — их соединило творчество, а объясниться в любви помогла песня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх