«НИКАКОЙ ДЕМОКРАТИИ — НИ В СЕМЬЕ, НИ В РАБОТЕ» — ТВОРЧЕСКИЙ БРАК АЛЕКСАНДРА И ЕЛЕНЫ БАЛЫКОВЫХ

Солист группы Viva и его жена танцовщица рассказали в интервью о переезде в Москву, карьерных взлетах и падениях, а также о секрете счастливых отношений Он музыкант, она танцовщица — их соединило творчество, а объясниться в любви помогла песня.
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