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У форварда «Спартака» Принса родилась дочь

Девочку назвали Элайза. «Радостное событие произошло в семье Шейна Принса! Поздравляем нашего нападающего с рождением дочери, девочку назвали Элайза.

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