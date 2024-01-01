Председательство России в БРИКС начнется 1 января в исторический для группы год

Юлия Рябинина Россия с 1 января 2024 года становится председателем БРИКС. Этот год начнется с присоединения пяти новых членов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- США выдвинули ноту протеста — Россия «излишне грубо» заблокировала американский эсминец,не допустив нарушения границы. Комментарий эксперта
- Партнёр по БРИКС режет по живому: Русским объявлена "чёрная война"? Танкеры РФ угодили в морскую западню
- Украинский политолог об убийстве детей в Белгороде: Это инструмент принуждения к миру
Свежие комментарии