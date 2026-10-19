Президент призвал извлечь уроки, в том числе в сфере разведки и прогнозирования, а также разграничивать мирные протесты и насилие Президент Франции Эммануэль Макрон 18 октября в обращении к нации потребовал от правительства принять меры, чтобы не допустить повторения недавних беспорядков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ В Госдуме предлаг...
- Y Врач раскрыла, ко...
- Т "Коробки новорожд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым