Президент призвал извлечь уроки, в том числе в сфере разведки и прогнозирования, а также разграничивать мирные протесты и насилие Президент Франции Эммануэль Макрон 18 октября в обращении к нации потребовал от правительства принять меры, чтобы не допустить повторения недавних беспорядков.