Эрдоган признал поражение своей партии на местных выборах и пообещал сделать выводы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую он возглавляет, не смогла добиться желаемых результатов на прошедших 31 марта муниципальных выборах в республике.
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