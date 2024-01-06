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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард получил травму в матче с «Нью-Джерси» – ударился головой, столкнувшись с Бренданом Смитом. Фолиньо дважды подрался с игроком «Девилс»

Бедард получил травму в матче с «Нью-Джерси» – ударился головой, столкнувшись с Бренданом Смитом. Фолиньо дважды подрался с игроком «Девилс»

Форвард «Чикаго» ушел со льда в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (2:4) после столкновения с Бренданом Смитом.

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