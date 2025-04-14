Лавров: у России и США есть понимание по возобновлению работы посольств

REUTERS/Pavel Bednyakov У России и Соединенных Штатов есть понимание, как двигаться по возобновлению работы посольств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Коммерсантъ".
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