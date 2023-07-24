В Самаре на замену лифтов в двух домах потратят 31,1 млн рублей

Grandad

В нашем доме с четырью подъездами в Самаре бригада меняла лифты месяц. Работали добросовестно, до ночи, чтобы успеть к Новому году. Закончили в ноябре, а комиссию по приемке работ смогли собрать лишь через 2 месяца, после многих обращений и жалоб. Вот тут бы и наказать тех, кто допустил такое. Наверняка принять должны до 1 января. Какой датой оформили в отчетах остается лишь догадываться. Но премии, полагаю, получили.