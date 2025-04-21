14 историй о том, как люди умудрились влипнуть в историю из-за одной СМС-ки

Век технологий принес в нашу жизнь не только удобство, но и множество поводов для волнения. Стоит ошибиться всего на одну цифру или не проверить, кому именно отправляешь сообщение — и вот ты уже краснеешь, бледнеешь, мечтаешь сменить номер и уехать в другую страну.
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