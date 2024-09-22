Лечение близорукости в Германии при помощи инновационной технологии это мир в ярких красках! Как новые технологии помогают детям с близорукостью в Германии Родители всегда хотят для своих детей лучшего — чтобы они росли здоровыми, счастливыми и имели яркие перспективы на будущее.