любовь заканчивается там, где начинается секс

Элина МорозоваПолитикалюбовь заканчивается там, где начинается секс Здравствуйте, заметил что когда встречаешься с девушкой, узнаешь ее ближе. Гуляли, за руку держались целовались и т.Вернуться к статье776НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ЕвстафьевНеспособность любить - от воспитания.Лариса КондаковаМожно еще дом большой завести, с раздельными спальнями и штатом прислуги. Тогда быт не разрушит романтику.Элина МорозоваНе обязательно целый дом. Но я считаю, что у каждого должна быть своя комната, личное неприкосновенное пространство.Лариса КондаковаВот вот. Когда жопами народ толкается не удивительно, что скотинеет.NatalyИрина － женщина взрослая, но красивая. Где нужно - подкачана, где нужно - подколота, хорошо одета и не заморочена бытовыми проблемами. Вопреки прогнозам доброжелателей, обещавших в сорок лет сорок кошек, цветет и пахнет в своей квартире. Живет в городе－миллионнике, уверенно водит автомобиль, сама себя обеспечивает и не имеет детей. Да никогда их и не хотела. По молодости сходила замуж －не понравилось. С тех пор поддерживает бренд “убежденная холостячка”. При этом активно ходит на свидания, живет полной жизнью, и в кавалерах недостатка не испытывает. Мама у Ирины еще крепкая, в уходе и заботе не нуждается, а если что и сама помочь может. Отец ушел из семьи много лет назад, и слава богу－а то вдруг бы повис камнем на шее? Короче говоря, неплохо живет Ирина. Хочет халву ест, а хочет －пряники. Однако, эта идиллия вдруг бы нарушена поялением троянского коня. Точнее －троянского пенсионера... Ирине вдруг позвонила родственница. Вспоминала детские забавы, просила помощи. Мол, свекр, родной человек, вдовец, заболел. И вот нам бы три дня пожить у тебя, пока он обследуется в городе, помоги, кровь не водица... Короче говоря, разжалобили Ирину родственники, и с условием, что не доставят проблем, прибыли в гости. Вначале Ирина даже прониклась сочувствием к бедняжкам. Пока пенсионер сидел в одной из свободных комнат и не отсвечивал. Но на следующий день начала замечать тревожные звоночки. Сначала Петрович начал покидать свой насест, то есть диван. И расхаживать по квартире. Затем умудрился достать хозяйку воспоминаниями молодости, мороженым по сколько-то там копеек, своими подвигами в 90-е и многочисленными победами над женским полом. Однако, финальным аккордом стала внезапная мужская атака на хозяйку кватиры, когда родственница пошла в магазин. Внезапно подкравшийся и обнявший Ирину Петрович в ответ на возмущение и крик еще и отбрехивался: а чего, ты же женщина одинокая. А я мужчина видный, к тому же вдовец. Но вишенкой на торте стало то, что вернувшаяся из магазина родственница только поддержала свекра. Ладно бы свободная, молодая ломалась. А то возрастная, одинокая, последний шанс... Ирине на секунду показалось даже, что афера была специально спланирована, чтобы ее, одинокую, пристроить. Короче говоря, выставили родственников в гостиницу безо всякого сожаления. Так и осталась Ирина, литературно выражаясь, в глубоком недоумении. И если мотивы пожилого мужчины она еще хоть как то понять могла (а что ему терять, собсвенно), то поведение родственницы ее удивило. Не 19 век же на дворе, чтобы холостые девицы без мужчин жили, как старые девы. Современная холостая женщина －совершенно не обязательно одиночка. У нее, наоборот, мужчина может быть не один, если захочется. И в ресторан ей одной можно выйти, и на отдых поехать. И сайты знакомств всегда к услугам. Короче говоря, это просто жизнь без обязательств одному человеку. Почему же до сих пор некоторые воспринимают холостячек как одиноких женщин, не сумевших себе никого найти, а не как женщин, просто живущих в свое удовольствие?Владимир EвтушенкоЭто не женщины, а пустоцветы, никому не нужный генетический мусор, ваши ириныпетровны.Сергей СенютаЕсли есть чувства,то не можешь надышаться человеком и готов быть с ним всё время,естественно в т.ч. и в кровати.NatalyИ сколько же длится это Ваше не могу надышаться смотрю не насмотрюсь?)))) месяц два? год два три? или уже через неделю отпускает?У любви, как у пташки, крылья, Её нельзя никак поймать. Тщетны были бы все усилья, Но крыльев ей нам не связать. Всё напрасно – мольба и слёзы, И страстный взгляд , и томный вид, Безответная на угрозы, Куда ей вздумалось - летит. Любовь! Любовь! Думал ты - пташка уж поймалась, Но взмах крыла – и в облака От тебя она вновь умчалась, Не ждёшь её – но здесь она! Близ тебя вот она порхает, Волнуя пламенную кровь, Поспеши к ней – она взлетает, Прогнал её – она тут вновь! Любовь! Любовь!Сергей СенютаЧерез неделю отпускает - хоть сто раз )) Любовь может быть одна ,а возможна и не одна, отличается от симпатии ,даже очень сильной тем ,что продолжается и вне,и без кровати. Сколько длится пока не трансформируется в другие ощущения? У кого - как: может месяцы,а может всю жизнь. Это индивидуально.Возможно - не все люди способны любить,как это например с музыкальным слухом,возможно кто то просто не встретил...Natalyбиологическим фундаментом чувства любви являются половой и материнский инстинкты. У полового и материнского инстинкта есть важнейшая функция - нейтрализовать инстинкт самосохранения и связанную с ним внутривидовую (внутригрупповую, межполовую) агрессию. Естественная агрессия отталкивает существ друг от друга и порождает процесс постоянной конкуренции. Для биологической репродукции важно, чтобы существа сблизились и были в естественной кооперации столько времени, сколько нужно для полного цикла репродукции, т.е. от зачатия до совершеннолетия нового, порожденного в этой кооперации существа, ребенка. Чтобы преодолеть механизм отталкивания представителей разных полов, природа создала механизм межполового притяжения. Важнейшим элементом этого механизма является приятное безумие, которое временно нейтрализует чувство опасности и создает кратковременное субъективное иллюзорное ощущение единого существа в момент той или иной степени близости. Такой эффект возникает в результате воздействия на организм человека определенных феромонов и гормонов, которые условно можно назвать "половым наркотиком". Кстати, такой термин хорошо воспринимается клиентами в консультировании. Часто они сами буквально так и говорят: между нами возникла какая-то "химия". О любовном безумии написано огромное количество текстов. Т.е. этот феномен культурно зафиксирован уже очень давно. Но только относительно недавно наука начала более или менее хорошо разбираться в т.н. "химии любви". любовь - это эволюционно и физиологически обусловленное безумие. Поэтому нет смысла себя обвинять в том, что вы не заметили самых очевидных недостатков в своем партнере. Вы, в сущности, были "под кайфом", Важно также помнить, что химия включается и выключается помимо нашей воли. Нами в вопросах любви управляет какой-то таинственный Великий Алхимик. Ну, а если вам не нравятся средневековые метафоры, то пусть это будет маленький шаловливый сын Афродиты Эрос (у римлян Купидон). Кстати, современные европейцы очень любят Эроса, но почему-то упорно "забывают" о его брате-близнеце Антэросе (Антероте, Антэроте). Именно он и выключает любовное безумие к людей и предлагает им посмотреть на своего партнера рационально и хладнокровно. И греки были правы. В какой-то момент мы все начинаем видеть своего партнера "трезвыми" глазами. И очень часто, увы, разочаровываемся. И не понимаем, как мы могли соединить свою судьбу с таким человеком. Начинаются конфликты, ссоры и прочее. Нам кажется, что в этом виноват партнер. Или мы. Но, на самом деле все проще: когда любовное наркотическое опьянение проходит, то к нам возвращается внутривидовая и межполовая агрессия. Любовь превращается в неприязнь, а может даже в ненависть. Мы же, не понимая что происходит, как правило, мстим себе и партнеру за свое любовное безумие. Кстати, любовной ненависти тоже покровительствует Антэрос. И она тоже является безумием, но уже на немного другой химической основе. Т.е. в любви мы сходим с ума 2 раза. Когда влюбляемся и когда ненавидим своих любимых. И не понимаем, что на самом деле от них и от нас ничего не зависело. Это действие слепых биологических сил, которые нам не подвластны. А как же культура? А культура предлагает нам своими силами снизить уровень агрессивности, уходить от инстинктивной конкуренции с себе подобными и возлюбить ближнего своего. Правда, что-то не очень срабатывает... По крайней мере не на все людях. Как оказалось, ближнего любить намного сложнее, чем дальнего. Особенно, своего бывшего партнера (мужа, жену).Сергей СенютаОч. приятное такое безумие: видишь недостатки человека,но принимаешь фсё комплектом.Диморфизм - двигатель эволюции и важнейшее преимущество.Так что с любовью - всё нормально,она естественно вписывается в законы мироздания.Василиса ОдинВсе это , конечно, справедливо, но не раскрывает всю полноту картины. Если речь идет о некой химии, то как объяснить влюбленности бесконтактные, на расстоянии, через наблюдение объекта. Все как в натуре. Или раз встретились и "прикрепились", затем могут неделями не видеться, а влюбленность вызревает и требует повторной встречи. Что-то явно срабатывает на включение гормонов еще, какая-то целесообразность. Мой личный анализ своих влюбленностей говорит мне о том, что каждая влюбленность\прикрепление - именно душой, без телесных контактов, хотя и с возможностью таковых - происходит с целью чему-либо меня научить кардинально новому.NatalyОГО ничего себе влюблённость прикрепление душой)) а может это просто фантазии иллюзии сказки ожидания того чего просто нет в реале а тараканы в голове требуют пищи. вот ты и накормила своих тараканов пустышкой грёз о сладенькой булочке с повидлом?Василиса ОдинНу а чем еще, как не душой? Мозгом? Что- создает эту иллюзию и заставляет непрерывно думать оь объекте влюбленности, реакции организма -то совсем как настоящие, их не убрать, они вполне телесные: волнение, покраснение кожи, прерывистое дыхание и все такое прочее вплоть до сексуального желания. Этакое опьянение. Есть своя одинаковая динамика развития. Сперва душевный подъем, энергия и работоспособность. Потом постепенно это начинает доставать, эмоции уходят в минус, натуральные страдания и депрессия, потом постепенно проходит как болезнь и становишься сама себе смешна и противна за все эти неуместные чувства. И наконец, покой. Хотя, возможно, динамика процесса зависит от психотипа и умения владеть своими эмоциями.Natalyвот тут я ничего сказать не могу, про психотип... но одно могу сказать , что никогда никогда не влюблялась только по тому что я нормальный эгоист /нарцис. я настолько люблю себя что стакан любви у меня полный и впихнуть в него ещё то кроме мня любимой это просто разлить всю жидкость из ёмкости. фигушки, я просто не смогу поставить на пьедестал кого то кроме себя любимой.NatalyХорошо известно изречение: «Мужчины ради секса готовы даже на любовь, а Женщины ради любви, готовы даже на секс». В нём Секс и Любовь как бы противопоставляются друг другу, но самом деле они не противостоят на сущностном уровне, а являются взаимодополняющими частями, фрагментами единого КРУГА ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ. В КРУГЕ ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ секс в форме телесного взаимодействия занимает центральное место, но не исчерпывает всех отношений, они больше, они охватывают также вопросы организации совместного быта, воспитания детей, отдыха и досуга, личностного роста и творчества, бизнеса и работы. Везде в этих сферах происходит взаимодействие сознаний, тел, движений и энергий Мужчины и Женщины. И пусть эти аспекты отношений на других уровнях (чакрах), но это все равно любовное взаимодействие Мужчины и Женщины. Все об этом знают, но почему-то забывают. Всем женщинам известна народная мудрость «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Все мужчины должны понимать, что только тогда, когда женщина получает от своего мужчины внимание и заботу, понимание и преданность, поддержку и уважение, у неё в сердце (часто именно на уровне горла и груди) поднимается волна любви и желания. Таким образом, Мужчина и Женщина вместе трудятся, вместе воспитывают детей, вместе едят, вместе спят и всё это различные формы сексуального, полового взаимодействия, везде сталкиваются мужские и женские энергии. И только когда весь КРУГ ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ наполнен согласованным, синхронно-асинхронным движением, танцем любящих энергий, любовью друг к другу, иногда даже страстью и оргазмичностью, тогда слияние тел Мужчины и Женщины становится кульминацией единения, подлинным СОКРОВЕННЫМ СЕМЕЙНЫМ ОЧАГОМ.КРУГ ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ включает в себя взаимодействие любящих друг друга Мужчины и женщины в основных сферах совместной жизни: в сфере телесной близости, включая в себя и собственно секс в узком смысле слова; в сфере удовлетворения материальных потребностей семьи и её членов: заработка и бизнеса (внешняя сфера), а также ведения домашнего хозяйства и обеспечения комфортного быта (внутренняя сфера); в сфере воспитания детей; в сфере совместного досуга, индивидуального и совместно творчества; в сфере здоровья и заботы друг о друге. КРУГ ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ включает в себя все виды любви, которые достаточно точно описали древние греки в таких терминах как «эрос» (сексуальное влечение), «филиа» (любовь-дружба), «сторгэ» (родительская любовь к детям), «агапе» (детская любовь к родителям) и «прагма» (любовь-забота, любовь-благодарность). Более подробное рассмотрение различий и сочетаний этих видов любви будут в другом материале, но сейчас кратко замечу, что один и тот же мужчина может к своей любимой женщине испытывать целый спектр разнообразных чувств: чувственное желание; дружеское доверие и поддержку; отношение, подобное отношению отца к дочери (к маленькой девочке), отношение, подобное отношению сына к матери; благодарность за заботу и желание делать подарки. Ни одно из этих чувств не является предосудительным, проблемным, если не становится доминирующим или единственным. Нет особой радости в любви-дружбе, если она не согрета эросом. Прагма превращается в использование, а родительско-детские и детско-родительские отношения превращаются в отношения доминирования и зависимости. рекомендация: стремитесь, чтобы все элементы КРУГА ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ гармонически сочетались. Тогда и секс буде наполнен особой силой и смыслом.Сергей СенютаВыражение ,которым вы начали свой спич в оригинале звучит так : ради любви мужчина способен на всё,а женщина - на всё остальное.Хотя Лариса Гузеева утверждает,что женщины не способны любить.))Natalyи в чём то она права страстями женщины редко страдают слишком прагматичны дамы, а вот зависимостями какой то ненормальной собачьей привязанностью даже к малоуважаемому и полупочтенному гадкому хозяину вот это завсегда и с большим удовольствием)))NatalyВ массовом сознании уже давно закрепилось представление, что женщины, выбирая мужа, часто ориентируются на образ своего отца. На самом деле все гораздо сложнее и данное представление, только частично правильно. Как у мужчины, так и у женщины, на выбор партнера влияют образы значимых для ребенка взрослых или сверстников. Т.е. основы будущего выбора у женщины действительно закладываются в детстве. Но это не всегда папа. Может быть и мама, особенно если в её характере много маскулинности. Может быть дедушка. Может быть дядя или брат, чаще всего старший. А может быть и совокупность всех этих образов значимых в детстве, этакая мозаика, солянка, по типу старой песенки: мой щенок похож немного на бульдога и на дога, на собаку водолаза и на всех овчарок сразу. При этом степень целостности исходных образов может быть разная и довольно часто из образа "выдергиваются" только отдельные черты. Например, муж любит заниматься спортом, как любит брат, но не обращает внимания на чужих женщин, как это делал папа. Особый случай - выбор от противного. Т.е. женщина была, все-таки, под влиянием образа папы, но выбрала, как бы, его прямую противоположность. Именно в этом случае женщина наотрез отказывается признать, что её выбор был связан с папой. Формально она, конечно, права. Папа и муж - антиподы. Но если посмотреть глубже, то это т.н. "зеркальный выбор". И муж - это папа, но как бы "навыворот". И не дай бог ему в процессе возрастного развития непроизвольно "сдрейфовать"в сторону прямой схожести в папой! А ведь это более, чем вероятно. Жена будет со всех сил удерживать его в "образе" антипода папы, что скорее всго, разрушит отношения между супругами.NatalyВсе люди всегда и во всём удовлетворяют только свои личные потребности. Даже тогда, когда жертвуют собой. Даже тогда, когда проявляют почти божественное милосердие. Всегда и во всём человек удовлетворяет свои собственные потребностей. Все люди просто обречены на эгоизм. Все остальное остальное - обман или самообман. Но! 1. Потребностей много. Они могут конфликтовать между собой. Одна потребность может сильно "перетягивать одеяло на себя" и тем самым препятствовать удовлетворению других потребностей. Например, женщина хочет, чтобы родители считали её правильной женой и женщиной. А правильная жена и женщина, по их мнению, всегда и во всем слушается своего мужа. Поэтому она терпит мужа-тирана и не разводится с ним. 2. Многие потребности удовлетворяются не очень правильным и полезным образом. Например, мужчина нуждается в уважении. Домашние и родные, т.е. родители, жена и даже его собственные дети его не уважают должным образом. Поэтому он пьет с друзьями, которые его уважают. 3. Часть людей имеет потребность причинять или переживать боль. Это варианты садо и мазо, которые часто объединяются в служебные, дружеские или супружеские пары. 4. У многих людей есть потребность переживать экзистенциальные состояния. Мощные, аффективные состояния, которые человек хотя бы один раз пережил в своей жизни, обладают ключевым свойством: "соблазн" пережить что-то подобное ещё раз. Либо в реальной жизни, либо в субъективном мире. Даже если эти флешбэки приносят почти невыносимые моральные страдания. Иная, почти сумасшедшая интенсивность жизни, вулкан аффектов, иное пространство и время. Перефразирую Ф.Ницше: это то, что нас не убило, но теперь не отпускает в обычную пресную жизнь. Например, солдат, который сходил в кровавую рукопашную, потом в будет ходить в этот бой ещё и ещё раз. В реальности или в своей памяти. При этом "перебить" силу такого флешбэка могут только новые подобные впечатления. А обычная жизнь просто потеряет свой вкус. 5. У многих людей есть потребность в том, чтобы их обманули. Чаще всего они для удовлетворения этой потребности упорно занимаются самообманом. Например, у мужа уже много лет есть любовница. Но жена упорно отказывается это видеть. Он обманывает её, а она сознательно или бессознательно ему подыгрывает. Кстати, самообман - одна из базовых потребностей многих людей. Потому что видеть горькую правду могут только очень мужественные люди. Легче осознанно или почти незаметно себя обмануть и жить более или менее счастливо. И вообще самообман приносит огромную пользу. Например, когда женщина дорисовывает к образу своего нового мужчины те мужские черты, которыми обладает мужчина её мечты, она тем самым осознанно или бессознательно впрыскивает в свой организм эндогенный нейронаркотик и кайфует. Правда, потом она разочаруется. У нее будет ломка из-за отсутствия нейронаркотика. Но это может быстро закончится, если она найдет нового мужчину и запустит свою наркоманскую игру.ирина Северова северова (гуляева)Наиболее преданные женщины , это те , которые живут с инвалидами-колясочниками , импотентами облученными в армии или на службе ,освободившимися или сидящими в местах заключения т д . Это какой род любви ? Верная , преданная , жертвенная и БЕССМЫСЛЕННОЕ часто чувство , присущее только русским женщинам ?Natalyэто шаблонное мышлениерабы божьей господь терпел и нам велел только в страданияхдуша очищается и дорога в рай тебе обеспечена)))))у нас даже частушки носят название СТРАДАНИЯй, страданье, ты, страданье, Заложило грудь — дыхание. Тятька с мамкой очень ловки Меня держат на веревке. Вся иссохла, извелася По тебе, голубчик Вася. Я тогда его любила, Мне заняться некем было. Прогуляли мы все лето От заката до рассвета. Ой, маманя, люблю Мишу. Люби, дочка, давно слышу. Страдатель мой, страдай со мной, Не хошь страдать — ступай домой. Хорошо страдать у хаты, Когда солнце на закате. Вспомни, милка, как страдали, Ножки зябли, мы стояли! Хорошо страдать у бани, Когда солнышко в тумане. Хорошо страдать на печке — Ножки в тепленьком местечке. Не страдай, и я не стану: Я не травка, не завяну. Не играй, гармонь, довольно, От страданья сердцу больно. Я сама себе не рада, Полюбила — страдать надо. Хорошо страдать у печки, Слушать милого словечки. Я страдала больше году, А теперь не буду сроду. Прошла Лиза стороною, Прострелила грудь стрелою. Я влюбился у Татьяну Не то сдуру, не то спьяну. В саду листики опали, — Вспомни, Соня, как страдали. Эх, на горе стоит крутое здание. В любови счастья нет — одно страдание. Хорошо страдать у Кати, Когда солнце на закате. Как в саду растет сурепка. Не влюбляйтесь, девки, крепко. Как мне нравился Андрюшка! Увела его подружка. Я страдала целу зиму. По тальянщику Максиму. Я страдала три дня кряду И хотела выпить яду. Я страдала год без мала, Он дурак, а я не знала. Не влюбляйтесь, девки, шибко У любови есть ошибка. Я отдам платочек Мише, Скажу маме: съели мыши. Обойду я вокруг саду, Нет милого — с другим сяду. Много звездов, много частых, Много нас, девчат несчастных! Каждый день у нас — свиданье, Это — сладкое страданье … Не страдайте, девки, даром: Все страдания с обманом. Страдай, кошка, страдай, мышка, Моему ж страданью — крышка. Знал бы, милый, как страдаю — От тоски я пропадаю! Изменил, потом подходишь. Ты до горьких слез доводишь. От страданья от лихого Нет лекарства никакого! От страданья одно средство — Не влюбляться с малолетства. Мне б страдание такое Опустить на дно морское! Не стучи, милый, о крышу, Я твое страданье слышу. От страдания, от муки Онемели ноги, руки. Я страдала, страдать буду, Тебя, милый, не забуду. Лягу спать, глаза закрою. Не дает любовь покою. Были груди, белы груди — Оттянули злые люди. Застрелить его, повесить? — Люби одну, а не десять! Пострадал бы с тобой, Маня, — Заругается маманя Вспомни, милый, как, бывало, Я с тобою распевала. Как, бывало, под луною Ты всю ночь гулял со мною. Ты — голубка, а я — голубь, Полетим страдать на прорубь. Я у клуба сел на плашку — Все искал милашку Клашку. И подайте мне калоши, Я пойду к мому Алеше. Им не холодно, не жарко, Им любви моей не жалко. От любви я одурела — Вся душа моя сгорела. Пересохни, Клязьма-речка, Перестань болеть, сердечко! Провожала — жалко стало, Проводила — все забыла. Что ж ты, милый, лицемеришь? Я люблю, а ты не веришь. Посреди большого зданья Начинаю петь страданья. Не страдайте, девки, дюже: Придет осень — дадут мужа. За страданье деньги плотят, Девок — любят, жен — колотят. Ой, ты, милый, страдай со мной, Надоело страдать одной.Лариса КондаковаДаже экстрасенсы подтверждают, что влюбленные люди срастаются аурами. Поэтому так тяжело людям дается расставание, ведь рвется реально по живому.СергейА как можно, вместе жить, и не вести совместный быт ? Если мужчина готовит еду, стирает, моет, убирает, гладит, а женщина при этом ничего не делает, то зачем нужна такая женщина.Элина МорозоваСовместный на то и совместный, что ВСЕ ВМЕСТЕ. А не перекладывание друг на друга бытовухи.СергейЕсли не вести совместный быт, тогда лучше раздельно жить, и встречаться 2 раза в месяц, когда приспичило ))Nataly))) ха-ха-ха а зачем нужен мужчина работающей женщине ? да ещё такой который не готовит не стирает не убирает не гладит даже за собой тарелку не помоет вот зачем ей то совместный быт с инвалидом безруким, зачем брать на попечение и обслуживание взрослого мужика? ради одной сосиски в доме не заводят целую свинью. вот именно по этой причине и стал так популярен Гостевой брак с раздельным бюджетом и не ведением общего бытового нудного хозяйствования. тлько прияные встречи и радости от совместных развлечений по выходным а бытовуха у каждого своя в своём доме в своей личной квартире.Элина МорозоваВариант вполне симпатичный, можно раз в неделю, самое оно))))СергейА зачем в доме нужна женщина, которая не готовит еду, не стирает, не моет, не убирает, не гладит. Ради дырки держать в доме паразитку ? Лучше черепаху завести, она не будет орать и жрёт меньше.NatalyМужчина может(!) не чинить в доме унитаз или не ремонтировать стиральную машину. Потому что не умеет, потому что нет времени, потому что не хочет. Проблема от этого никуда не исчезнет. Но ее решение всегда можно отдать на аутсорс. Для этого есть специально обученные люди. Нет ничего такого в том, чтобы заплатить грузчикам, а не переть на себе шкаф на пятый этаж. Мужчина может отказаться от совместного досуга с друзьями, если он ему не интересен (даже если за спиной он, как Стенька Разин, услышит ропот: «нас на бабу променял»). Потому что не обязан он в ущерб здоровью интересоваться ночными посиделками и литрболом. Он может даже (крамольная мысль) не содержать жену. А вместе с ней радостно ходить на работу, разделив домашние обязанности. И при этом больше времени посвящать детям. А что такого? Теперь про женщин. Женские гендерные стереотипы: быть покладистой и женственной, всегда красивой, брать на себя всю домашнюю работу, исключительно заниматься воспитанием детей и разделкой мамонтов. Феминизм за то, чтобы женщина могла отказаться от традиционной роли домохозяйки в отношениях. Что если не домашняя она хозяйка, а дикая? Если заранее обсудить вклад каждого из пары в совместный быт, проблемы с уборкой, едой и прочим могут обойти вас стороной. Для многих женщин это большое облегчение. Женщина может не стремиться замуж только потому, что уже пора, а то часики тикают. Женщина сама вправе решать, тикают они или нет. Женщина может не быть удобной и тихой. Не терпеть, проявляя «женскую мудрость». Не подстраиваться, не носить каблуки и не стараться быть красивой 24/7, если она устала. Идея в том, что мы все имеем право сказать «нет», если у нас нет на что-то сил, желания, возможностей. Точно так же, как и другие люди. Это наше законное право. Потому что мы у себя одни и другой жизни у нас не будет… Идея в том, чтобы договариваться со своей второй половинкой о том, как будет у вас, а не как положено!Natalyесли стирает пылесос а гладит бельё мультиварка моет полы и приносит в дом продукты стиральная машина на кнопочках, для того, что бы произвести ремонт в квартире нанимаются специалисты дизайнеры по интерьеру и бригада строителей отделочников для того что бы краны в доме не текли и унитаз работал достаточно просто вызвать сантехника образование у меня даже выше чем у мужика зарабатываю я даже больше чем он водительское удостоверение у меня как у всякой нормальной современницы с 18 лет да и машина у меня своя, обслуживанием которой занят профессиональный автослесарь, почему если во всём мы с мужчиной равны и в образовании и в зарабатывании денег и в бытовых навыках то почему же на кнопочки электроприборов должна нажимать в доме только я? а у него что пальчики и ручки отсохли?СергейУ тебя в комменте как в анекдоте, начала говорить об одном, а продолжила говорить о другом. У Вовочки экзамен, он выучил один билет про блоху и пошел в школу. Приходит и берёт билет, а там про медведя. Вовочка начинает сдавать экзамен: Медведь это животное у которого есть шерсть, а в шерсти живут блохи. Блохи - отряд кровососущих насекомых. Блохи вторично бескрылы. Они полностью утратили крылья в процессе приспособления к эктопаразитизму в имагинальной фазе.NatalyСегодня я узнала, почему разделить с мужем быт поровну при равной зарплате не удастся. Это тайное знание принес с собой один из комментаторов, потенциальный защитник и благодетель семейства. Вот, что он пишет. «Если оба супруга получают примерно одинаково, то в нормальных семьях готовит жена. Когда она глупая, она начинает смотреть инстаграм, где куча тупых куриц, судя по фото, живут счастливо и где то на островах, а она тут у плиты. При этом они забывают что, во-первых, это был их выбор, во-вторых, у нее будут с более высокой вероятностью нормальные дети. Если мужа выбрала нормального, то за то, что ты готовишь еду, уставшая после работы, то он (не дай бог конечно ) если понадобится, встанет стеной между тобой и ребенком и какими-нибудь отморозками, даст вам возможность спастись, убежать, пожертвовав своей жизнью.» Эти старые песни о главном на новые лады я слышала множество раз, и сводятся они к одному: полы мыть бабское дело потому, что вдруг война, а я уставший. Иногда я слышу другую вариацию этого же плача ярославны: вот вы женщины раз в неделю пыль протерли, а мужик, он же для масштабных проектов создан, и вот однажды я совершу подвиг, затащу 40 мешков цемента на пятый этаж, построю дом, поверну реки вспять… А пока пожарь мне котлеты. Честно говоря, эта логика довольно распространена на нашем постсоветском пространстве, я слышала подобное не раз, и каждый раз у меня назревали вопросы. - Во-первых, защита женщин, детей, а также мужчин от отморозков, с моей точки зрения, должна лежать на государстве. Именно оно должно организовывать патрули, ставить камеры, вести работу по профилактике правонарушений, и т.д. Мы, в конце концов, не на диком западе живем. Чтобы лично из окошка, спрятавшись за ставней, отстреливаться. И сейчас вроде бы не 90-е, к обычным гражданам банды не подходят, это уж совсем нужно оказаться не в том месте не в то время. Если говорить о защите в наши дни, то это, скорее, экономическая защита. Хорошая зарплата надежно защитит от стресса, от злого начальника, от очередей в бесплатную поликлинику… Да много от чего. А вот простое фантазирование на тему появления отморозков ни от чего не защищает, это просто манипуляция. - Второй момент связан с тем, что для так называемой «мужской» работы, как и для женской, есть специально обученные люди. Причем, «мужская» работа часто заменяется наемным трудом еще легче, чем женская. Потому что полы лучше мыть хотя бы раз в неделю. А вот таскать цемент на этаж или чинить краны и розетки каждую неделю незачем. Это делается раз в десять лет. С моей точки зрения, если в семье есть деньги, то лучше избавить мужа от надрыва спины и спокойно заплатить рабочим. В конце концов, я за то, чтобы работу делали профессионалы, а не пыхтящие из последних сил любители. Поэтому если говорить не о любви (любимого человека и не превращают в прислугу), а чисто о вкладе в семейный быт, то проще один раз за несколько лет заплатить строителям, чем каждый день стирать носки и жарить котлеты, согласитесь. Так что я за то, чтобы готовил тот, кто хочет и у кого лучше получается, обязанности распределялись пополам и честно, а не так, что ты мне котлеты сейчас неси, а я, защитник, когда-нибудь полезу, так уж и быть, в окоп.Natalyсоственник дома/квартиры обязан содержать свою собственность в соответствии с санитарными и техническими нормами безопасности за свой счёт на свои средства, если не можешь делать всё самостоятельно нанимай профессионалов. Так же и в быту или обслуживай себя сам или нанмай грничную стряпуху, а для секса вызывай работниц службы "клубничка для взрослых и не надо никаких черепах достаточно наёмных работников за зарплату.СергейЗачем нужны проститутки, чем разведёнки хуже ? Услуга та же, но бесплатно )))ирина Северова северова (гуляева)просто у баб подвиг каждый день , а у мужиков .... никогдаNatalyне смеши))) проститутка возьмёт за услугу всего лишь деньги, а вот женщина уже побывавшая в токсичном браке вынет у тебя всю душу с потрохами расплатишся с ней тем чего сам не ожидал. дороговато тебе встанет общение с травматом невротиком лучше не шали и не подходи близко к таким опытным и злым дамочкам букетиком и шоколадкой не отделаешся)))))СергейЭто разведёнка с разведёнкой обсуждая мужиков такие опытные и злые дамочки, а с мужиками они как кошки, ласковые, трутся и мурлычут. P.S. К разведёнкам не ходят с букетами и шоколадками, это не девочка 16 лет ))))ирина Северова северова (гуляева)А с чем ходят , с бутылкой и презервативом ?Nataly))))) сразу видно, что ты очень мало знаешь женщин и кошек тоже)))) кошечка ластится трется мурлычит и это обычно ни о чём через секунду располосует и разуделает когтями так, что мало не покажетсяСергейЯ не фантазирую как ты. Нет никакой разницы, баба разведёнка или нет, обе ведутся на ласковое мужское словцо )СергейЭто к вам приходили с бутылкой и презервативом ? Или в интернете прочитали ?ирина Северова северова (гуляева)Я лет 50 замужем. Муж приносит картошку и курицу. А вот вы ,Сергей написали , что к женщинам не ходят с цветами и конфетами ? Не помню точно , а смотреть лень. Так с чем же ходить к разведенным женщинам ? Смею предположить , что мужлан выберет "лучший" подарок ВОДКУ , а про презерватив может и забыть.Элина МорозоваА зачем в доме нужна женщина, которая не готовит еду, не стирает, не моет, не убирает, не гладит. Ради дырки держать в доме паразитку ? . Ну вот ты и сам конкретно ответил, зачем мужчине в доме женщина. Вот только кто из них в таком раскладе паразит? Ну и конечно ради дырки можно встречаться на нейтральной территории... Ведь женщине в доме тоже паразит не нужен...СергейМуж приносит картошку и курицу. = А презервативы купить, забывает ? Или у вас свои есть ? На первое свидание не припрёшься к разведёнке с курицей и картошкой, здесь подойдёт джентльменский набор. А вот когда длительные отношения с разведёнкой, да ещё если она с ребёнком, тут конечно, можно и с курицей прийти и картофель принести. Короче, нормальные мужики с пустыми руками к бабам не ходят.ирина Северова северова (гуляева)Ну и цветочки не помешают.Владимир EвтушенкоБред феминистки.Владимир EвтушенкоТогда можно таким, как вы, нанимать ёхаря, как приспичит.Владимир EвтушенкоПодвиг это способность раздвигать ноги?Владимир EвтушенкоТаких, как вы с ириной гляевой, лучше не знать совсем. Вы в жизни никто и ничто, ненавидящие мужчин особи, но себя считающие королевами. Сбросьте корону сч голорв ваших пустых.Владимир EвтушенкоА к таким только с этим и приходят, большего они недостойны, судя по их словесному поносу. Смотрите сами, с каким презрением они разговаривают с вами, да и со всеми, кто не согласен с ними.Жалкие существа.Марина МаксимоваЭто разведёнка с разведёнкой обсуждая мужиков такие опытные и злые дамочки, а с мужиками они как кошки, ласковые, трутся и мурлычут.""""""""""""""""Это Сереж, тактический маневр)) А после ого...как придават, мало не покажется)) Бабы обученные) Это не с малолетками тягаться.Элина МорозоваВот только далеко не все мужчины способны на ласковое словцо. Скорее наоборот))))Лариса КондаковаПоэтому то мужчин так привлекают малолетки. Дело не столько в их молодых телах, сколько в их молодых умах. Одно дело понтоваться перед молодой глупой девченкой, а другое дело перед умной прожженой бабой, которая все твои подходы уже знает перезнает и видит тебя насквозь.Владимир EвтушенкоДалеко не все такие мужчины.Лариса КондаковаА я и не спорю. Далеко не все такие мужчины. Те мужчины, которые себя уважают, которым есть за что себя уважать, к такой низости не прибегают.Марина МаксимоваВот именно. Я всегда подозревала, что тело не самое главное в их выборе. Главное, что девочка смотрит им в рот и признает полным и безоговорочным авторитетом. Ей можно вешать лапшу на уши, это не сложно. Короче..боятся они умных баб. На самом деле мужчинами очень просто манипулировать...подхвали вовремя, сделай вид, что не понимаешь чего то, пусть распушит хвост, объясняет, вовремя подстелись, отметь какой то случай, когда он был крут... итд)) Можно сделать комфортно все. Другое дело..было бы для кого. Это тоже вопрос. А еще вопрос, что это все надоедает, хочется быть самой собой. Вот тут начинаются сложности. А может так и нужно, не подстраиваться, а сразу искать такого, чтобы ты , такая как есть, ему была нужна.Это и мужчин касается. Не членом выбирать, а мозгами. Тогда и лицемерия будет меньше. Это вот не сопли, это прагматизм. Все проблемы от того, что мы выбираем неподходящих.Лариса КондаковаПотому что большей частью в отношениях мы ищем не любовь, а уважение. Мы хотим уважать своего мужчину и видеть ответное уважение с его стороны. Без уважения не бывает дружбы, не может быть доверия. Уважение это базис любви. Без этого базиса может случиться только сучья случка, но не любовь.Марина МаксимоваЯ думаю, что ты полностью права. Каждый человек хочет, чтобы его личность получила признание, чтобы качества личности были оценены, признаны прекрасными, а не менялись в угоду кому то. Распознание человека, личность которого тебе близка, которой ты восхищаешься, это и есть Любовь. А все остальное это просто гормональные штормы.ирина Северова северова (гуляева)Раньше , ооочень давно ( и неправда , шутка ) супруги имели раздельные спальни и приходили друг к другу с разрешения , боясь нарушить личное пространство и комфорт. Сейчас пьяный и вонючий хам может привалить в неподходящий момент с требованием исполнения супружеского долга. В каком месте здесь ЛЮБОВЬ ?СергейА что здесь странного, пьяный и вонючий хам привал к пьяной и вонючей хамке. Подобное притягивает подобное.Лариса КондаковаЧто значит раньше? Да и раньше у всех все было ой как по разному. У дворян отдельная спальня и уважение между супругами, у крестьян одна комната в хате, а то еще и поросеночек в ней же.ирина Северова северова (гуляева)Да , именно это я и имела ввиду - дом. А крестьянам было не до секаса, тем более с поросенком и курями в хатеЛариса КондаковаВот в том все и дело. Для того, чтобы любовь осталась на долгое время мало одних чувств, нужна еще и соответствующая материальная база. Любовь чувство нежное, поэтому требует основательной материальной базы.ирина Северова северова (гуляева)Ага . Секс на шелковых простынях ,усыпанных лепестками роз и секс за сараем с навозом - это разные сексы.Лариса КондаковаИ чувства разные, и эмоции разные. А главное, это разные люди. И вряд ли их можно смешивать между собой.ирина Северова северова (гуляева)Мезальянс это всегда путь в никуда. Разные планеты. У вас есть примеры счастливого мезальянса ?Владимир EвтушенкоРаньше , ооочень давно ( и неправда , шутка ) супруги имели раздельные спальни и приходили друг к другу с разрешения ," это могли себе позволить лишь богатые люди. А как пишут классики, тогда и был в таких семьях такой разврат, что Шекспир не смог описать.Марина Максимовасекс за сараем с навозом - это разные сексы.""""""Так им нормально. Это просто еще раз подтверждает, что спорить не о чем, просто разные непересекающиеся миры.ирина Северова северова (гуляева)Ответ примитивный и предсказуемый. А насчет того , что подобное притягивает подобное - ПОЛНЕЙШАЯ ЧУШЬ (собачья)АМАлиса МайскаяГосподи, какая безграмотная, примитивная статья... Что вообще здесь обсуждать? Детский сад какой-то...Владимир EвтушенкоБредятина от щенка, ни одного дня не жившего в браке.ирина Северова северова (гуляева)Для Петушенко. Ты меня внес в ЧС. Пошел... в лес.Владимир EвтушенкоЯ в ЧС вношу только такое дерьмо, как ты, гулящая баба.Лариса КондаковаНекрасиво это оскорблять женщину.Владимир EвтушенкоЯ никогда первым не оскорбляю. Но почему-то вы не увидели оскорбления этой особи, считающей себя женщиной, но с уголовной лексикой.А я всегда ударом на удар отвечаю.ирина Северова северова (гуляева)Не обращайте внимания. Это сумасшедший Евсеев.Комментировать
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