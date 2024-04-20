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10 культовых женских персонажей советского кино

10 культовых женских персонажей советского кино

Роковая красотка, спортсменка, недалекая кокетка, проститутка. Как получилось, что эти советские киногероини так полюбились, что их любят до сих пор? И не пропустите первую часть, где мы рассказывали о самых культовых мужских образах.

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