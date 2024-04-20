10 культовых женских персонажей советского кино

Роковая красотка, спортсменка, недалекая кокетка, проститутка. Как получилось, что эти советские киногероини так полюбились, что их любят до сих пор? И не пропустите первую часть, где мы рассказывали о самых культовых мужских образах.
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