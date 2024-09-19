🇷🇺Быть патриотом – это не рвать тельняшку на груди, а действовать Мнение руководителя курса тактической подготовки «Воин» Евгения Лукашенко.
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🇷🇺Быть патриотом – это не рвать тельняшку на груди, а действовать Мнение руководителя курса тактической подготовки «Воин» Евгения Лукашенко.