❗️Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв рассказал, как украинские террористы хотели его подорвать на могиле дочери в Ялте «Агенты ГУР планировали покушение на Александра Талипова и одновременно на меня.
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❗️Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв рассказал, как украинские террористы хотели его подорвать на могиле дочери в Ялте «Агенты ГУР планировали покушение на Александра Талипова и одновременно на меня.