Песков: новый разговор Путина и Трампа можно быстро согласовать

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не запланирован, однако в случае необходимости его можно быстро согласовать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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