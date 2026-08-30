БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Мне всё равно на закон! Про что еще расскажете? Про Конституцию?!» — замминистра Грабчак отказался от закупок российского оборудования в пользу китайского

«Мне всё равно на закон! Про что еще расскажете? Про Конституцию?!» — замминистра Грабчак отказался от закупок российского оборудования в пользу китайского

Замминистра энергетики Грабчак шокировал участников совещания заявлениями Чиновник также сообщил, что не считает нужным поддерживать отечественную промышленность.

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Комментарии
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Виталий Рудзит
Проверить этого у &quot;умника &quot;счёт в банке....
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3 н.
Марина Трянина
Ингерман Ланская
кухарка, авиапромышленность  была в совдепии, а рефесерии своей отдельной авиапромышленности не было... в щах ты также разбираешься. как и промышленности??? нещасный твой мужик.. небось не раз тебе на башку кастрюлю со щами выливал
ваше злобное хамство от невоспитанности  и бессилия перед правдой... я в авиапроме живу всю жизнь
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3 н.
Ингерман Ланская
Марина Трянина
ваше злобное хамство от невоспитанности  и бессилия перед правдой... я в авиапроме живу всю жизнь
да ты ЧЁ!!! а скажико, житель авиапрома, какой самолёт при совдепии был Полностью сделан (со всеми комплектующими) в рефесерииии??
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3 н.