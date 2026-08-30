«Мне всё равно на закон! Про что еще расскажете? Про Конституцию?!» — замминистра Грабчак отказался от закупок российского оборудования в пользу китайского

Марина Трянина

Ингерман Ланская

кухарка, авиапромышленность была в совдепии, а рефесерии своей отдельной авиапромышленности не было... в щах ты также разбираешься. как и промышленности??? нещасный твой мужик.. небось не раз тебе на башку кастрюлю со щами выливал