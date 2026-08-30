«Мне всё равно на закон! Про что еще расскажете? Про Конституцию?!» — замминистра Грабчак отказался от закупок российского оборудования в пользу китайского
Замминистра энергетики Грабчак шокировал участников совещания заявлениями
Чиновник также сообщил, что не считает нужным поддерживать отечественную промышленность.
Комментарии
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Проверить этого у "умника "счёт в банке....
кухарка, авиапромышленность была в совдепии, а рефесерии своей отдельной авиапромышленности не было... в щах ты также разбираешься. как и промышленности??? нещасный твой мужик.. небось не раз тебе на башку кастрюлю со щами выливал
ваше злобное хамство от невоспитанности и бессилия перед правдой... я в авиапроме живу всю жизнь
ваше злобное хамство от невоспитанности и бессилия перед правдой... я в авиапроме живу всю жизнь
да ты ЧЁ!!! а скажико, житель авиапрома, какой самолёт при совдепии был Полностью сделан (со всеми комплектующими) в рефесерииии??
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