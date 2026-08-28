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Спасатели второй день ищут девушку, унесенную течением возле Чертовой купели

Спасатели второй день ищут девушку, унесенную течением возле Чертовой купели

МЧС РОССИИ В Сочи продолжаются поиски девушки, которую унесло течением горной реки Агуры. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС в мессенджере "МАКС".

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