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Глава API Соммерс: США закупают нефть у Венесуэлы из-за отказа от российской

Глава API Соммерс: США закупают нефть у Венесуэлы из-за отказа от российской

В рамках беседы с представителями издания S&P Global директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс подчеркнул, что нефтеперерабатывающим предприятиям государства на фоне добровольного отказа США от нефти из России приходится ввозить нефть с территории Венесуэлы.

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