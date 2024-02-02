Глава API Соммерс: США закупают нефть у Венесуэлы из-за отказа от российской

В рамках беседы с представителями издания S&P Global директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс подчеркнул, что нефтеперерабатывающим предприятиям государства на фоне добровольного отказа США от нефти из России приходится ввозить нефть с территории Венесуэлы.
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