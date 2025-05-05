Кибер спрашивает: Как Disney спасти «Звездные войны»? – Игра в классики – Блоги

Отвечают редакция и блогеры. Финансовые неудачи, отсутствие оригинальных идей, управленческая неразбериха, пренебрежение наследием Лукаса, отмена проектов, сериалы и фильмы, которые зрители изо всех сил хотели бы забыть.
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