"Известия": закон о локализации такси может заработать весной 2026 года

Законопроект о локализации такси может быть принят в марте 2026 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на новую версию документа, которую комитет Госдумы по транспорту разослал в федеральные органы исполнительной власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии