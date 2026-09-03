Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября» до 2032 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября» до 3 сентября 2032 года, выяснил корреспондент ТАСС.
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