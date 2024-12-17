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Закон, порядок, государство

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Танкисты группировки войск «Восток» оказывают огневую поддержку продвижению штурмовых подразделений

Танкисты группировки войск «Восток» оказывают огневую поддержку продвижению штурмовых подразделений

Танкисты ведут огонь прямой наводкой по украинским укреплениям, несмотря на применение противником FPV-дронов.

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