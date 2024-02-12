Царев меняет акцент: "Меньше говорить о ракетах! Пора достучаться до украинцев"

Владимир Масловский

О том, что говорит Царев сегодня Россия не делает, а вводит свои порядки, которые давят малый бизнес, сельских частников (бабушек и дедушек) заставляю их покупать всякие справки и давят налогами. Одних только контрольно-разрешающих структур наберется с пяток, а то ибольше.