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Царев меняет акцент: "Меньше говорить о ракетах! Пора достучаться до украинцев"

Царев меняет акцент: "Меньше говорить о ракетах! Пора достучаться до украинцев"

Россия, проводя СВО на Украине, слишком мало работает на то, чтобы привлекать украинские элиты и простое население на свою сторону.

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Комментарии
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Владимир Масловский
О том, что говорит Царев сегодня Россия не делает, а вводит свои порядки, которые давят малый бизнес, сельских частников (бабушек и дедушек) заставляю их покупать всякие справки и давят налогами. Одних только контрольно-разрешающих структур наберется с пяток, а то ибольше.
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22 мин.
СБ
Сергей Бунцов
По налогам согласен, их количество годами растёт
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20 мин.
lyalin_va Лялин Владимир
Пока на Украине не появится свой Кадыров победы не будет!
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17 мин.

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