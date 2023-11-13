Симоньян: Нетаньяху превращается в зверя

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает античеловечными слова главы Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что целями военных страны являются «террористы», а погибшие среди гражданского населения в секторе Газа – сопутствующие потери.