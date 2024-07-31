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Уолш Нил-Доналд - Счастливее Бога

Уолш Нил-Доналд - Счастливее Бога

Уолш Нил-Доналд - Счастливее Бога Хорошо, когда отпадает явление личных желаний и на их место становится одинаковое отношение к полюсам причин, вызывающих желание, например: теплу или холоду, сытости или голоду, выигрышу или проигрышу, осуществлению желания или невозможности его осуществить.

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