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Царьград

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OpenAI признала причастность ИИ к атаке на RubyGems в мае

OpenAI признала причастность ИИ к атаке на RubyGems в мае

Компания OpenAI подтвердила, что ее ИИ-агенты участвовали в атаке на сервис RubyGems в мае. Данный инцидент привел к запуску расследования, о чем сообщил Джош Хоули.

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