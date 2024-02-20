3 дня назад 3,2K прочитали Глава британского МИД лорд Кэмерон отреагировал на насмешку конгрессвумен США, которая посоветовала ему поцеловать ее «в задницу» в ответ на призывы политика к американским законодателям помочь Украине.
Британский экс-премьер отреагировал на предложение американки поцеловать ее в задницу ради Украины
Комментарии
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Лев Добрый
Послушай мужик, поцелуй её в задницу, да по крепче и почисть её дымоход, если она сама просит, ведь у вас это не возбраняется!👍👈😜👀
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20 час.
Генрих
Кэмерону следует походить по Лондону ножками и озаботится теми проблемами, что вопиют у бритов под носом... Вчера наткнулся на ролик в Ютубе - сравнение ночной Москвы с ночным Лондоном - бляяяяяя!!! Лондон - это свинарник с кучей гомосеков на улицах. Как так можно было загадить город??? И ведь рожи на улицах в подавляющем большинстве белые! Животные какие-то...
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19 час.
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