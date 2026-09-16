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Калужские новости

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Суд взыскал с «Кировэнергосервис» 200 тысяч за протечку крыши в Кирове Калужской области

Суд взыскал с «Кировэнергосервис» 200 тысяч за протечку крыши в Кирове Калужской области

Апелляционная экспертиза доказала, что протечка крыши произошла из-за дефектов, ухудшающих состояние конструкций дома, за содержание которых отвечает «Кировэнергосервис».

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