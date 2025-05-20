В Липецке за одни сутки пострадали трое самокатчиков

В Липецке автоинспекторы зафиксировали три случая ДТП, в которых фигурировали самокаты. Так, на улице Зегеля неизвестный на неустановленной машине сбил 17-летнего школьника, передвигавшегося на электросамокате.
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