Театр абсурда
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Театр абсурда

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МВД: Мошенники используют новый банковский троян NGate для кражи данных россиян

МВД: Мошенники используют новый банковский троян NGate для кражи данных россиян

Преступники связываются с жертвами, обещая им различные финансовые привилегии, например, социальные выплаты или бонусы   В официальном канале МВД России в Telegram появилась информация о том, что мошенники начали активно применять обновленную версию вирусного трояна NGate, чтобы вводить в заблуждение российских граждан.

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