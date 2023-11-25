Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Сергей К
    И еще. В Европе к тому времени сельское население составляло примерно 15% населения, или меньше. А в основном было уж...До 1917 дети рабо...
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    Интересно, этот аффторишка из Палаты № 6 откуда получил заказ на такой высер?До 1917 дети рабо...

Мы ничего подписывать не будем...

Мы ничего подписывать не будем...

У этой истории есть один занимательный исторический аналог.В декабре 2015 года после введения российских войск в Сирию, руководству "зеленых" боевиков были предложены очень выгодные условия по достижению перемирия с Асадом и прекращения войны.

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