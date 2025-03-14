Медведев заявил о гуманном подходе Путина к ВСУ в Курской области: «У них еще есть шанс»

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. В ходе совещания с членами Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Владимира Путина о гуманном подходе к украинским вооруженным силам в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии