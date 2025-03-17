В Братске Марии Базылевой вручили медаль «80 лет Победы»

В Братске продолжается вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Одной из награжденных стала Мария Савельевна Базылева, ветеран войны, отметившая недавно свой 100-летний юбилей, сообщили в администрации города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии