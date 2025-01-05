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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отказ в регистрации Ольмо, 872-й гол Овечкина, крупные победы «Барсы» и «Сити», ничьи «Челси» и «Арсенала», Байден наградил Месси, Андреева и Шнайдер выиграли в Брисбене и другие новости

1. Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Ольмо и Виктора.

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