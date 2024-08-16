Кристина Агилера снялась в мини-платье без бюстгальтера для модного журнала

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Американская певица Кристина Агилера снялась в откровенном образе для модного журнала Glamour. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.