Турецкий уборщик вернул банку 6,7 млн долларов, которые получил по ошибке

Турок вернул банку 23 млн лир, что эквивалентно 6,7 млн долларов США, которые внезапно обнаружил на своём счётеТурок вернул банку 23 млн лир, что эквивалентно 6,7 млн долларов США, которые внезапно обнаружил на своём счёте, сообщила издание Yeni Safak.