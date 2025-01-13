Эколог Головачева заявила, что мазут до начала сезона на Кубани убрать не успеют

Новости внутренней и внешней политики в России

Эколог и замдиректор Института экологии РУДН Ирина Головачёва заявила, что задача по очистке мазута перед началом пляжного сезона в Анапе и восстановлению первоначального состояния побережья считается практически невыполнимой.