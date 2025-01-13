Эколог Головачева заявила, что мазут до начала сезона на Кубани убрать не успеют

Эколог и замдиректор Института экологии РУДН Ирина Головачёва заявила, что задача по очистке мазута перед началом пляжного сезона в Анапе и восстановлению первоначального состояния побережья считается практически невыполнимой.
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