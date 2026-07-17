Совфед одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС

Совет Федерации одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС в электронном виде. Трансляция заседания верхней палаты парламента, на котором было принято это решение, доступна на ее сайте.
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