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Газета.ру

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Совфед одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС

Совфед одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС

Совет Федерации одобрил закон о доступе Минобороны и Росгвардии к данным ЗАГС в электронном виде. Трансляция заседания верхней палаты парламента, на котором было принято это решение, доступна на ее сайте.

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