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«Панатинаикос» нацелился на Тайлера Дорси после неудачи с Кевином Пантером

«Панатинаикос» нацелился на подписание защитника «Фенербахче» Тайлера Дорси. Греческий клуб хотел усилить состав Кевином Пантером, но тот предпочел «Барселону».

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