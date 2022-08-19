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Свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека проведет бывший индуистский монах

Свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека проведет бывший индуистский монах

Свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека проведет бывший индуистский монахContent image for: 525392 | Дженнифер Лопез и Бен Аффлек вместе отдыхают на Канарских островахContent image for: 524636 | Лопез и Аффлек прогулялись в парных образах по Лос-АнджелесуSlide image for gallery: 15294 | В июле 2021 в день своего рождения 52-летняя Дженнифер Лопез выложила в своем инстаграме карусель из кадров, на последнем из котором шокированные поклонники увидели страстно целующихся Лопез и Бена Аффлека.

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